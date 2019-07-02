Москва, , 10:50 — REGNUM

Чешские власти ограничили полеты российских авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа». Об ограничениях сообщили 2 июля пресс-службы перевозчиков.

Так, «Аэрофлоту» аннулировали разрешение на некоторые рейсы из Москвы в Прагу, запланированные на 2 июля. «Уральские авиалинии» информировали о приостановке рейсов из Екатеринбурга и Жуковского в Прагу, однако позже сообщили о возобновлении полетов.

В заявлении лоукостера «Победа» говорится об отмене рейсов в Карловы Вары по требованию чешской стороны. Представители Минтранса РФ заявили, что ведомство разбирается в ситуации, передает ТАСС.

Источник, близкий к руководству авиационной отрасли Чехии, отметил, что стороны не смогли договориться о частоте полетов, однако продолжают переговоры. Источник в одной из авиакомпаний уточнил, что речь идет о транссибирских перелетах Czech Airlines по маршруту Прага — Сеул.

Читайте также: После введённого Прагой запрета «Аэрофлот» отменил часть рейсов