Киев, , 11:01 — REGNUM

Украинская компания «Укрзализныця» выпустит облигации, номинированные в долларах, на сумму $500 млн, заявил глава правления компании Евгений Кравцов 2 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Процентная ставка значительно ниже ожидаемого уровня — 8,25% годовых. А это более чем на 1,5% ниже, чем купон существующего выпуска, который был еще в 2013 году. Как и планировали, привлечение на долговременный срок — до 2024 года», — рассказал он.

Кравцов считает, что этот займ позволит компании успешно развиваться в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня 2019 года Украина выпустила семилетние облигации на сумму 1 млрд евро с доходностью 6,75% годовых. По данным экспертов, их доходность в 13,5 раз превышает доходность литовских облигаций, в 2,8 раза выше российских и в 2,3 раза выше, чем у облигаций «Газпрома».

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