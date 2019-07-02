Новосибирск, , 10:39 — REGNUM

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении Новосибирской области межбюджетного трансферта в размере 47,2 млн рублей. Средства будут направлены на создание дополнительных мест для детей в организациях дошкольного образования, сообщили ИА REGNUM в новосибирском правительстве.

В соответствии с распоряжением, Новосибирской области возвращен остаток неиспользованных в 2018 году средств федерального бюджета в объёме 47,2 млн рублей на выкуп детского сада на 120 мест в с. Маршанское Каргатского района. Софинансирование в объеме 13,3 млн рублей предусмотрено в региональном бюджете на 2019 год.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 июля, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук проинспектировал ход строительства двух детских садов и школы на Плющихинском жилмассиве в Октябрьском районе города Новосибирска, возводимых в рамках нацпроектов.

Как заявил губернатор региона Андрей Травников, в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» Новосибирской области предстоит ввести беспрецедентный объём мест в школах и детских садах. В ближайшие три года в регионе должны появиться 17 школ, в ближайшие шесть лет — 52 детских сада.

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