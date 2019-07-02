Калуга, , 10:32 — REGNUM

Калужский турбинный завод в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» успешно реализовал пилотный проект по оптимизации семейства паровых турбин, доля которых в выручке предприятия составляет 39%. Как сообщили 2 июня корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, программа оптимизации будет масштабирована на все производственные процессы предприятия.

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С декабря 2018 года по июнь 2019 года над проектом работала кросс-функциональная рабочая группа. В качестве пилотного проекта был выбран участок сборки, как ключевой этап производственного процесса. В процессе реализации был выявлен ряд проблемных зон, определены базовые показатели, среди которых: время протекания процесса, количество карт несоответствий на одно изделие, выработка на одного оператора. Применение инструментов бережливого производства позволило достичь видимых результатов уже на первом этапе: процесс сборки сократился с 28 до 23 дней, цикл изготовления турбины — с 243 до 226 рабочих дней.

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Напомним, Калужский турбинный завод был включён в план реализации проекта «Производительность труда и поддержка занятости» первым в регионе. Следующие этапы проекта будут реализованы в ближайшие три года.

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