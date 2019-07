Сеул, , 10:30 — REGNUM

Продажи южнокорейской бухгалтерской и консалтинговой компании Ernst & Young в период с апреля 2018 года по март 2019 года выросли на 26,6%, до 430,2 млрд вон (~$368,86 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания впервые зафиксировала продажи свыше 400 млрд вон (~$342,97 млн).

Известно, что объем продаж бухгалтерского отделения составил 336 млрд вон (~$228,09 млн), среди которого 169,9 млрд вон (~$145,67 млн) пришлось на консультации по вопросам бизнеса, 112 млрд вон (~$96,03 млн) — на бухгалтерские аудиты, 53,9 млрд вон (~$46,21 млн) — на консультации по налогообложению, а консалтингового отделения — 94,2 млрд вон (~$80,76 млн).

«В этом году мы вновь проводим бухгалтерский аудит KIA Motors, POSCO, Hana Financial Group, SK Group. Кроме того, мы также подписали соглашения на оказание услуг с представителями Корейской национальной нефтяной компанией, Корейской корпорацией по вопросам финансирования жилья, Korea Electric Power Corporation, Posco M-Tech, Hanmi Pharmaceutical, Hansol Holdings, Homeplus, SK Energy и SK Innovation, — сообщили представители компании. — Кроме того, мы также работали над бумагами по приобретению CJ Hello компанией LG U Plus, приобретением Linde Korea компанией IMM Private Equity, приобретением бренда Stylenanda компанией L’Oréal и так далее».