2 июля 2019 | Время чтения 8 мин

Зоя Емельянова, , 12:59 — REGNUM

В Воронеже снова обсуждается вопрос повышения платы за проезд в общественном транспорте. Перевозчики по традиции рассказывают о сложностях ведения бизнеса и утверждают, что рост тарифа необходим для обновления транспорта. Воронежцы же готовы платить больше — но точно не за поездки в ПАЗах.

Маршрутка. Воронеж Анна Кумицкая (с) ИА REGNUM

О бедных маршрутках замолвите слово…

О том, что воронежские перевозчики просят власти поднять стоимость проезда в общественном транспорте, стало известно в середине июня. Причем изначально это была не просьба со стороны перевозчиков, а фактический ультиматум с предупреждением о чуть ли не забастовке.

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19 июня перевозчики сообщили о готовности прекратить работу, если с 1 июля стоимость проезда в воронежских маршрутках не вырастет до 25 рублей — с нынешних 17 рублей за поездку. Впрочем, после встречи властями они заявили, что об остановке работы речи не идет.

«Я искренне убежден, что повышение тарифа может идти только вместе с повышением качества услуг перевозок. В ближайшее время на региональном уровне пройдет целый ряд совещаний по этому вопросу, к участию в которых мы привлечем инициативную группу руководителей транспортных компаний для выработки оптимального решения», — прокомментировал тогда итоги встречи с руководителями компаний-перевозчиков глава города Вадим Кстенин.

Стоимость проезда в общественном транспорте Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Официальных заявлений ни городские, ни региональные власти после этого не делали, однако, по словам самих перевозчиков, решение об увеличении тарифа фактически принято, стоимость проезда может вырасти, по разным данным, к августу либо осенью — сначала до 20 рублей, а затем сразу до 25 рублей.

Председатель городского союза перевозчиков Дмитрий Крутских в программе «События недели» заявил, что цена в 25 рублей за поездку — оптимальна: именно такой тариф, по его утверждению, позволит обновлять подвижной состав и улучшать качество перевозок.

Власти также не исключают возможность повышения тарифа на три рубля, то есть до 20 рублей, к октябрю — ноябрю, но в правительстве региона подчеркивают: такое решение возможно лишь в случае повышения безопасности и качества пассажирских перевозок.

«Да, мы не отрицаем необходимости повышения стоимости проезда. В ряде крупных городов стоимость проезда гораздо выше, чем в Воронеже. Так, в Новосибирске проезд в общественном транспорте стоит 22 рубля, в Краснодаре — 26, в Казани — 27, а в Омске — 30 рублей. Однако за ростом должно последовать и повышение безопасности перевозок, обновление подвижного состава, ужесточение требований к водителям. Перевозчикам предстоит аргументировать экономическую целесообразность новой цены за проезд, а значит, сделать свою экономику прозрачной», — цитирует представителя правительства региона De Facto

Издание также сообщило, что в облправительстве рассматривают и варианты привлечения федерального инвестора в сферу пассажирских перевозок для повышения их качества.

Подготовительный процесс

Собственно, о том, что Воронеж вскоре если не по уровню сервиса в общественном транспорте, то по уровню оплаты приблизится к «другим крупным городам», власти начали говорить еще в 2018 году. В последний раз тариф на проезд в общественном транспорте менялся в 2017 году, тогда стоимость проезда выросла с 15 до 17 рублей. А уже в 2018 году, буквально сразу после своего назначения на пост мэра Воронежа Вадим Кстенин заявил о планируемом повышении платы за проезд в общественном транспорте — после того как будет введена система безналичной оплаты. Сегодня система худо-бедно работает: к оплате картами привыкли и пассажиры, постепенно, нехотя привыкли и водители. Интересно, что тогда, в апреле 2018-го, мэр назвал именно тот тариф, который сегодня требуют установить перевозчики: до 25 рублей.

«У нас один из самых низких тарифов на проезд, но, как следствие, — совершенно непотребный подвижной состав, абсолютно непрозрачная деятельность перевозчиков. У нас нет возможности на транспорте оплачивать проезд безналично, соответственно, никто не знает реального пассажиропотока», — объяснял тогда мэр в интервью изданию «Коммерсантъ-Черноземье».

Мэр Воронежа Вадим Кстенин Voronezh-city.ru

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Позже, в декабре 2018 года, мэр повторил: повышения стоимости проезда в Воронеже не избежать, правда, сроков не называл. Зато анонсировал очередную транспортную реформу, результатом которой должны стать «кардинальные изменения качества пассажирских перевозок».

Однако тогда же, в декабре, на пресс-конференции губернатор Александр Гусев, отвечая на вопрос о планах по повышению тарифа на проезд, отметил, что к вопросу о повышении стоимости проезда можно будет вернуться в том случае, если на рынке появится крупная компания, которая массово обновит транспорт.

«Тариф в 17 рублей не обеспечивает потребность в замене подвижного состава. Но насколько сейчас нужно увеличить плату за проезд и принуждать перевозчиков обновлять транспорт, не знаю. Перевозчики охотно принимают решение о повышении платы за проезд, но неохотно тратят деньги на обновление подвижного состава», — отметил тогда губернатор.

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Ничего личного — только бизнес

Насчёт «непотребного подвижного состава» обычные горожане, ежедневно пользующиеся общественным транспортом, с мэром Воронежа наверняка согласятся. И расскажут о грязных, а не просто старых, автобусах, зачастую почему-то с московскими номерами, о невыносимой жаре в салоне летом и крайне низкой температуре — зимой, о водителях, некоторые из которых (далеко не большинство), судя по манере вождения и поведению, впервые сели за руль в большом городе, о постоянно сломанных «от жары» или «мороза» терминалах безналичной оплаты, о «гонках» и игнорировании остановок… И если подвижной состав можно поменять, то вот отношение перевозчиков к людям — пока нет.

Есть ли надежда на обновление транспорта — также большой вопрос. Собственно, именно необходимостью обновления подвижного состава традиционно мотивируют перевозчики необходимость повышения тарифа — год от года. Изменения же, если и есть, то не столь значительные, как удар по карману горожан.

Маршрутка ПАЗ. Воронеж Анна Кумицкая © ИА REGNUM

А страдают больше всего самые незащищенные слои населения — прежде всего пенсионеры, которые и так вынуждены считать каждую копейку. И власти, и перевозчики справедливо напоминают, что в Воронеже самый низкий из крупных городов тариф на проезд, но забывают: в большинстве таких городов действуют льготы для пенсионеров, других категорий населения. В Воронеже после отмены «желтых» — бесплатных — автобусов из-за несоответствия законодательству, которое требует адресного предоставления льгот, бесплатный или хотя бы льготный проезд для малоимущих так и не ввели.

Реакция воронежцев

Реакция горожан на планы перевозчиков не заставила себя ждать — в социальных сетях. А 27 июня на специализированной платформе появилась и петиция «Повышение стоимости проезда. Почему — «нет»?», которую уже подписали более 1,5 тыс. человек.

«На протяжении многих лет основная масса общественного транспорта города Воронежа принадлежит частным компаниям. Качество оказываемых услуг низкое. Перечислять минусы можно бесконечно», — пишет автор петиции.

В их числе, отмечает автор, — преимущественное использование ПАЗов и маршруток малой вместимости, отношение водителей к пассажирам, состояние собственно автобусов, непродуманная маршрутная сеть, невозможность уехать после 20:00.

«Некоторое время назад в СМИ в очередной раз появились публикации, что местные перевозчики настаивают на повышение стоимости проезда, потому как часть компаний на стадии банкротства, нет средств обновлять автопарк и повысить уже наконец-то для нас уровень сервиса. Сразу появляется вопрос к господам частными перевозчикам: зачем же вы брались за этот бизнес, бились за маршруты, а не оставили эту проблему городу? Неужели вы не можете зарабатывать деньги, одновременно проявляя уважение к людям, которые вам их каждый день несут?! О какой забастовке вы говорите, если пассажирские перевозки — это основная часть вашего дохода, это, скорее, смахивает на представление, в конце которого вы будете выглядеть благодетелями. На данный момент речь идет только о повышении проезда, а не об улучшении качества оказания услуг. Как говорится, «утром — деньги, вечером — стулья». Вот только что-то мне подсказывает, что жители нашего города в очередной раз своих «стульев» не дождутся. Почему чиновники не могут повлиять на ситуацию или, может быть, не хотят? Зачем городу мэр и губернатор, если диалог с перевозчиками закончится не в пользу пассажиров?! Может быть, достаточно уже идти на поводу у группы бизнесменов, которые заинтересованы только в повышение своего уровня дохода?!»