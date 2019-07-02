Сеул, , 09:54 — REGNUM

Южнокорейский оператор сотовой связи SK Telecom восстановил свое первенство по числу абонентов сети 5G. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, на конец мая число пользователей сети 5G внутри страны достигло 7 842 156, что на 271 686 абонентов больше по сравнению с апрелем 2019 года.

Известно, что число абонентов сети 5G компании SK Telecom увеличилось до 319 976 человек. Доля рынка компании увеличилась на 5,7 п.п., до 40,8%.

Компания KT Corporation, что лидировала по числу абонентов в апреле 2019 года, опустилась на второе место с показателем 251 541 абонент и долей рынка в 32,1%. Число абонентов сети 5G компании LG U Plus составило 212 698 человек, а доля рынка увеличилась на 0,7 п.п. до 27,1%.

Известно, что компания SK Telecom заняла лидирующую позицию в списке за счет агрессивного маркетинга, увеличения числа филиалов и гибких тарифных планов.

Кроме того, в мае 2019 года объем трафика 5G увеличился с 5 937 терабайт до 13 986 терабайт, то есть объем трафика 5G на одного человека составил в среднем 18 711 мегабайт, а LTE — 9 243 мегабайт.