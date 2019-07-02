Салехард, , 09:31 — REGNUM

На Ямале отменена госзакупка дорогостоящих «перламутровых» внедорожников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Установлено, что 21 июня 2019 года ГУ ЯНАО «Многофункциональный центр» размещено извещение о приобретении двух «Toyota Rav-4» на общую сумму 4 млн рублей. В описании закупки заказчиком незаконно установлено требование о том, что указанные автомобили должны быть поставлены в комплектации повышенной комфортности. А именно автомобили должны быть цвета «белый перламутр», рулевое колесо с кожаной обивкой и подогревом, элементы передней панели с отделкой кожей, двухзонный климат-контроль, датчик дождя, с мультимедиа системой Toyota Touch 2 c экраном 7». Подобное условие закупки влечёт за собой дополнительные расходы бюджетных средств, поясняют в прокуратуре ЯНАО.

Кроме того, в соответствии с законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заказчик при описании в документации о конкурентной закупке не должен включать требования или указания в отношении товарных знаков. Это необоснованное ограничение число участников тендера.

В итоге прокуратурой ЯНАО было внесено представление руководителю бюджетного предприятия, закупка отменена.

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