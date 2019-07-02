Париж, , 09:25 — REGNUM

Южнокорейская компания по производству массажных кресел Bodyfriend открыла свой официальный магазин во Франции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, флагманский магазин площадью 600 кв. м. был открыт в центре Парижа, на бульваре Осман. Известно, что это первый магазин компании, открывшийся в Европе.

Bodyfriend — компания и бренд массажных кресел класса люкс, основанная в 2007 году.

Известно, что представители компании в декабре 2018 года подписали деловое соглашение с представителями Dior Korea с целью выхода на европейский рынок.

«Мы считаем, что наша продукция привлечет к себе внимание европейских покупателей, так как жители Европы ценят практичность и качество», — сообщил генеральный директор компании Bodyfriend.