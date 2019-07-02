Москва, , 09:16 — REGNUM

Рекордный рост закредитованности населения России был очевиден еще в 2018 году. Связан он с желанием граждан хоть как-то поддержать уровень своей жизни на фоне стагнации доходов, роста обязательных платежей, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Этому способствовали также низкие процентные ставки. Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в 2018 году достигла 9,41%, а по потребительским кредитам в зависимости от срока варьировалась от 12,5% до 17,5%», — пояснил эксперт.

В сентябре 2018 года была повышена ключевая ставка Банка России на 0,25 процентных пункта до 7,5%. В декабре последовало еще одно повышение. Соответственно, пошли вверх и ставки по кредитам. Сейчас средневзвешенные ставки по кредитам варьируется в диапазоне 13−15%.

«Тем не менее кредиты остаются привлекательными для населения, у которого остается все меньше финансовых ресурсов на обеспечение своих потребностей», — отметил Быков.

В этом году были повышены налоговые ставки, в частности по НДС, растут акцизы, коммунальные платежи, цены на топливо, растут размеры административных штрафов и объемы их сбора. Уже в 2018 году рост платежей по налогам и сборам, а также по кредитам составил рекордные за последние четыре года 12,2%.

Долговая нагрузка населения быстро растет в 2019 году при одновременном падении доходов на 2,3% только в I квартале 2019 года. Это может негативно сказаться на качестве кредитного портфеля и привести к росту неплатежей населения по потребительским кредитам.

«Темпы роста потребительских кредитов вполне сопоставимы с ростом ипотечных кредитов. Рисков для финансовой стабильности пока не просматривается, но высокие темпы увеличения потребительского кредитования вызывают озабоченность.

Если ситуация будет усугубляться, стоит рассматривать дополнительные ограничения для банков по таким кредитам, ограничивая их выдачу», — высказал свое мнение эксперт.

Читайте также: Два и более кредитов в России выплачивают свыше 40% заёмщиков