Москва, , 09:02 — REGNUM

После первоначального подъема выше $66,50 за баррель, нефть марки Brent отступила и оказалась на отрицательной территории по итогам торгов 1 июля. Сегодня, 2 июля, на утренней сессии котировки демонстрируют небольшой медвежий уклон, цепляясь за отметку $65, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Энгельс Козлов. Черное золото. 1967

«Рынок нефти не испытал эйфории от решения Трампа и Си о возобновлении торговых переговоров. Рисковые активы довольно быстро переварили итоги саммита и переключились на экономические сигналы, что сыграло против Brent. Слабые показатели деловой активности в крупнейших странах напомнили инвесторам о рисках дальнейшего замедления роста глобальной экономики, усилив беспокойство по поводу мирового спроса», — пояснил эксперт.

На этом фоне фьючерсам не помогло решение ОПЕК о продлении соглашения об ограничении добычи на девять месяцев. Теперь рынок ждет встречи экспортеров в формате ОПЕК+, где производители в расширенном составе вынесут окончательный вердикт по сделке. Впрочем, учитывая, что рынок уже практически учел в ценах пролонгацию ограничений, позитивная реакция, скорее всего, будет кратковременной, причем угроза возобновления продаж на росте сохраняется.

«С технической точки зрения Brent нужно удержаться над уровнем $65 в краткосрочной перспективе, чтобы попытаться вернуться к недавним максимумам. Ближайшая поддержка проходит в районе $64,60, а далее — на отметке $64,20, преграждая путь к уровню $64 за баррель», — считает Николаев.

Читайте также: Нефть: тенденция к росту до $68 сохраняется