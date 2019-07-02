Париж, , 09:01 — REGNUM

Компания Conforama планирует сократить 1900 рабочих мест во Франции в 2020 году, закрыв 32 мебельных магазина Conforama и десять магазинов Maison Depot, сообщает Le Figaro.

Эйфелева башня (cc) janeb13

Согласно информации, предоставленной двумя профсоюзами во Франции, план реструктуризации должен быть представлен 2 июля в центральный производственный совет.

Из 32 магазинов, которые должны закрыться и в которых в настоящее время работают 1050 человек, восемь расположены в регионе Иль-де-Франс, в том числе два в Париже.

Кроме того, в 164 оставшихся магазинах Conforama сократили 600 рабочих мест, в центральном офисе — 124 места, а в магазинах Maison Dépôt под сокращение попали 100 рабочих мест.

Со своей стороны, руководство Conforama заявило, что хочет «оптимизировать работу» компании.

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