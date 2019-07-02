Сеул, , 08:40 — REGNUM

Представители дочернего предприятия Hanhwa Group, Hanwha Precision Machinery подписали соглашение о деловом сотрудничестве с индийской IT-компаний Wipro. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

В соответствии с данным соглашением, компании будут объединить свои наработки, совместив роботизированные технологии Hanwha Precision Machinery и сеть Wipro.

Известно, что компании также планируют создать локальную сеть продаж и адаптировать роботов для работы на различных предприятиях.

«Мы расширили свой модельный ряд после создания робота HCR-5 в 2017 году. Мы планируем расширить свой бизнес, выйдя на рынки Индии, Китая, Юго-Восточной Азии, Европы и США», — сообщили представители компании.

Wipro — индийская многонациональная корпорация, предоставляющая услуги в области информационных технологий, консалтинга и бизнес-процессов.