Новочеркасск, Ростовская область, , 08:20 — REGNUM

Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) отправил четыре новых локомотива в депо Смоляниново Дальневосточной дирекции тяги ОАО «РЖД». Об этом сообщила пресс-служба Трансмашхолдинга.

Электровоз 4ЭС5К «Ермак» Donland.ru

Магистральные грузовые электровозы переменного тока 4ЭС5К «Ермак» обладают беспрецедентной мощностью — 13 120 кВт (в часовом режиме). Этот показатель обеспечивает вождение тяжеловесных поездов массой до 7,1 тыс. тонн в условиях сложного природного рельефа.

Предложенное в «Ермаках» решение — поосное регулирование силы тяги — обеспечивает необходимое распределение нагрузки между осями, и, тем самым, позволяет реализовать максимальный коэффициент тяги электровоза.

Отмечается, что после ввода в эксплуатацию новых локомотивов общее количество четырехсекционных «Ермаков» на российских железных дорогах достигнет 22 единиц.

Одновременно НЭВЗ производит для Российских железных дорог аналогичные локомотивы в двухсекционном и трехсекционном исполнении. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в кировское депо Лянгасово (Горьковская железная дорога) до конца текущего года поступит 60 локомотивов серии «Ермак».

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