Пекин, , 08:27 — REGNUM

Представители южнокорейского магазина беспошлинной торговли Shinsegae Duty Free заключили соглашение о сотрудничестве с Промышленным банком Китая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, Shinsegae Duty Free совместно с Промышленным банком выпустят на территории Китая четыре кредитные карты «Discover Shinsegae».

Известно, что Промышленный банк Китая имеет 2032 филиала на территории Китая, а совокупный выпуск карт в 2018 году составил 42,71 млн единиц.

Представители южнокорейской компании надеются, что данный альянс поспособствует привлечению потребителей и различным сотрудничествам с китайскими компаниями.