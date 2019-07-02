Нур-Султан, , 08:23 — REGNUM

Объем денежных переводов, отправленных из Казахстана за рубеж, по итогам мая 2019 года составил 54,8 млрд тенге ($144 млн), что на 3,6% больше, чем годом ранее. Об этом 2 июля сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Отмечается, что по итогам января-мая 2019 года через системы денежных переводов отправлено 227,6 млрд тенге ($598 млн), что на 7,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. За отчетный период в Россию отправлено 82 млрд тенге ($215 млн), что на 8,3% меньше, чем годом ранее. Переводы в Узбекистан выросли на 28,9%, до 40,3 млрд тенге ($106 млн), в Турцию — на 36,6%, до 33,4 млрд тенге ($88 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года из Казахстана за рубеж отправили 37,9 млрд тенге ($100 млн по курсу на 13 марта), что на 6,1% больше, чем в январе 2018 года. В 2019 году в Казахстане значительно выросли переводы в Узбекистан и Турцию.