Нур-Султан, , 08:01 — REGNUM

Резерв правительства Казахстана планируется увеличить на 72,9 млрд тенге ($192 млн). Об этом заявил министр финансов республики Алихан Смаилов на заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

Доллары (cc) Miran Rijavec

По его словам, часть средств из резерва правительства планируется направить на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в Арыси. Министр добавил, что уточнение расходной части бюджета также связано со снижением долговой нагрузки населения по потребительским кредитам.

Смаилов добавил, что планируется повысить расходы на меры по расширению занятости населения. На эти цели будет направлено 138,6 млрд тенге ($364 млн). Часть средств будет направлена на предоставление 5 тыс. образовательных грантов для детей из малообеспеченных и многодетных семей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Казахстане опубликовали проект правил использования средств, выделенных на снижение долговой нагрузки граждан Казахстана. Согласно документу, долги по потребительским кредитам планируется погасить до 1 сентября 2019 года.

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