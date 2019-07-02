Москва, , 07:34 — REGNUM

Студенты российских вузов, обучающиеся по целевой программе Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, в 2019 году в очередной раз пройдут производственную практику в одном из ведущих конструкторских бюро России, сообщила пресс-служба предприятия.

В этом году теоретические знания и реальный опыт работы получат 346 будущих авиаконструкторов. Накануне они встретились с генеральным директором ПАО «Ил» Юрием Грудининым.

«Сегодня в Дивизион транспортной авиации входит несколько конструкторских бюро и ряд авиационных заводов, которые проектируют и производят военно-транспортные, гидро‑ и специальные самолеты, — сказал он. — Работы очень много, и мы рады видеть в наших рядах молодых инженеров. Ждем от вас креативного подхода к решению задач, которые будут поставлены перед вами во время практики».

Отмечается, что студенты-старшекурсники приступят к работе в отделах опытного конструкторского бюро «Ильюшина», и в течение месяца будут работать над реальными задачами предприятия. В свою очередь студенты младших курсов прослушают цикл лекций по тематике предприятия. К концу практики они познакомятся с самолетами марки «Ил», их характеристиками, особенностями конструкции и эксплуатации, с программами по 3D-моделированию, получат другие полезные навыки, которые пригодятся при дальнейшем обучении.

Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина образован в 1933 году. Одно из ведущих предприятий России по разработке авиационной техники. Серийно выпускает самолёты гражданского и военного назначения.