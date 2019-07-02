Чеджу, Южная Корея, , 09:06 — REGNUM

Ожидается, что во втором квартале 2019 года продажи южнокорейской авиакомпании Jeju Air увеличились на 16,3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании Eugene Investment & Secur.

По их словам, продажи компании увеличились до 329,5 млрд вон (~$282,5 млн), что на 16,3% больше чем за аналогичный период прошлого года, однако операционная прибыль превратится в убытки в размере 10,8 млрд вон (~$9,26 млн).

«Во втором квартале года наблюдался вялый спрос на рейсы внутри страны, однако рейсы в Юго-Восточную Азию постепенно увеличиваются, что способствует увеличению доходов компании», — сообщили специалисты.

Известно, что во втором квартале 2019 года авиакомпания эксплуатировала 43 самолета, что на 26,5% больше, чем в прошлом году. Однако и-за вялого спроса число международных рейсов, напротив, сократилось, на 6,3%.

«На данный момент авиакомпания пересматривает свой план по внедрению новых самолетов на следующий год. Вероятнее всего, число нововведенных самолетов сократится на 3−4 единицы», — отметили специалисты Eugene Investment & Secur.

Кроме того, стоимость акций компании сократилась на 8,3%, до 33 тыс. вон (~$28,3).

Представители компании предполагают, что повышение мировых цен на нефть и обменного курса повлияет на тарифы и продажи авиакомпании в целом.