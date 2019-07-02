Курган, , 07:59 — REGNUM

В Курганской области в 2019 году появились две новые меры поддержки агробизнеса — возможность оформления микрозайма и грант «Агростартап». Новации реализуются в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», сообщил начальник управления развития сельских территорий и перерабатывающей промышленности департамента АПК Павел Остапенко на пресс-конференции 1 июля.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с восходящим солнцем. 1889

Максимальный размер гранта «Агростартап» — 3 млн рублей при условии софинансирования не менее 10%. Для подачи заявки на него достаточно наличия личного подсобного хозяйства, а регистрацию крестьянско-фермерского хозяйства можно оформить после одобрения заявки в течение 15 дней.

Микрозайм крестьянам выдаётся при наличии инвестиционного проекта под 7% на срок до 3 лет. Его максимальная сумма — до 3 млн рублей. По условиям предоставления займа финансирование инвестпроекта, который реализует фермер, в пропорции должно быть таким: 30% собственные средства и 70% заёмные. Дополнительное и обязательное условие — это создание новых рабочих мест. Микрозайм до 1 млн рублей — создание не менее одного рабочего места; от 1 до 2 млн рублей — 2 рабочих мест; от 2 до 3 млн рублей — не менее 3 рабочих мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на грантовую поддержку фермеров Зауралья предусмотрено 170,2 млн рублей из регионального бюджета. Это на 40% более, чем в 2018 году.

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