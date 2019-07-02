Москва, , 07:25 — REGNUM

Сегодня, 2 июля, президент России Владимир Путин посетит Тверскую область и выступит на заседании национального туристского форума «Реки России», сообщается на сайте Кремля.

В 2019 году тема форума — приоритетные направления развития внутренних водных путей и привлечение туристов в малые города.

Путину представят проект по строительству транспортно-пересадочного узла и речного порта «Завидово», который будет обслуживать автомобильный, железнодорожный и водный транспорт.

Подробности: В Тверской области пройдет Национальный туристский форум «Реки России»

Как сообщало ИА REGNUM, международный форум речного туризма в Тверской области проводился с 2013 года, в 2016 году он получил новое название — Национальный туристский форум «Реки России».

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