Нур-Султан, , 07:21 — REGNUM

По итогам января-июня 2019 года уровень инфляции в Казахстане составил 2,6%, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

Цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 5,9%, непродовольственные товары — на 2,2%, платные услуги — на 0,9%. В годовом выражении инфляция составила 5,4%. Стоимость лекарств выросла на 4,8%, автомобилей — 4,8%, мебели — 3,6%.

За полгода пшено подорожало на 35,2%, свежие овощи — на 17,4%, мука — на 14%, рис — на 12%. Стоимость яиц снизилась на 9,8%, молока — на 3,8%, творога — на 2,4%. Тарифы на центральное отопление снизились на 11%, горячую воду — на 8,8%, холодную воду — на 7,8%, электроэнергию — на 5,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года стоимость свежего картофеля в Казахстане выросла на 21,3%, моркови — на 18,8%, репчатого лука — на 16%. Капуста подешевела на 50,6%, помидоры — на 29,5%, огурцы — на 28,1%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане в июне значительно снизились цены на сезонные овощи