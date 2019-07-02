Уфа, , 07:17 — REGNUM

Арбитражный суд Москвы 22 июля 2019 года начнёт рассматривать иск акционеров и руководства лишённого лицензии «Роскомснаббанка» из Башкирии к Центробанку России. Истцы требуют признать «незаконным приказ Банка России от 07.03.2019 года №ОД-474 «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулирование лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ПАО «Роскомснаббанк», «прописанный» в Башкирии, был лишён лицензии 7 марта 2019 года. Позднее временная администрация обнаружили признаки операций, которые направлены «на вывод активов банка путём кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства». Собранные сведения для принятия процессуального решения были отправлены в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет РФ. На сегодня долги банка перед кредиторами превышают 23 млрд рублей, а стоимость активов оценивается в 4,4 млрд рублей. На момент отзыва лицензии общество в банковской системе РФ занимало 132 место. Основные акционеры с долей 30% — ООО Финансовая корпорация «БКСБ», которое принадлежит бизнесмену из Уфы Фаннуру Нургалиеву. Также среди акционеров — группа граждан, в том числе и председатель правления Флюр Галлямов, владеющий долей в 9,97%, и ООО «Арбат» с долей 4,47%.

Оба акционера ‑ и Галлямов, и компания «Арбат» — не смирились с отзывом лицензии и пытаются обжаловать приказ ЦБ РФ. С соответствующим иском они обратились 1 апреля 2019 года. 11 апреля его приняли к производству после устранения недочётов и назначили заседание на конец июня, но оно было отложено из-за объединения исков «Арбата» и главы правления в одно производство.

В конце июня слушания по существу также не состоялись.

«В материалы дела через канцелярию суда от заявителя поступило ходатайство, в котором возражает против перехода в основное судебное заседания и рассмотрения дела по существу в отсутствие представителя», — уточняется в определении суда.

Слушания назначены на 22 июля 2019 года. В этот день суд должен перейти к судебному разбирательству, заслушать стороны.