Новороссийск, Краснодарский край, , 07:13 — REGNUM

Рекордную судовую партию растительного масла за одну поставку — 19 тыс. тонн — отгрузил терминал одного из предприятий Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Об этом сообщили в пресс-центре компании.

Перевалка растительных масел на предприятии запущена в ноябре 2018 года. Инфраструктура терминала включает два резервуара объемом по 5000 кубометров, предназначенных для накопления продукта, а также эстакаду слива на 20 вагонов. Погрузка судовых партий до 40 тысяч тонн ведется на глубоководном причале.

Отмечается, что мощность перевалки подсолнечного масла на терминале составляет 0,6−0,7 млн тонн в год. При необходимости мощность перевалки уже в 2020 году может быть увеличена до 1−1,5 млн тонн в год.

Группа компаний ПАО «НМТП» — крупнейший российский портовый оператор по объему грузооборота. Контролирующим акционером группы (62%) является ПАО «Транснефть».

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