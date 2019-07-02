Нур-Султан, , 07:06 — REGNUM

Свежие картофель, морковь и репчатый лук в Казахстане по итогам июня подорожали на 21,3%, 18,8% и 16% соответственно. Об этом 2 июля сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Цены на свежую капусту снизились на 50,6%, помидоры подешевели на 29,5%, огурцы — на 28,1%, чеснок — 5%. Стоимость фруктов в республике за месяц почти не изменилась.

Среди животноводческой продукции стоимость куриных яиц снизилась на 6,3%, молока — на 1,9%. При этом куриные окорочка подорожали на 2,4%, баранина — на 2,2%, мороженая рыба — на 1,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года уровень инфляции в Казахстане составил 2,4%. В годовом выражении этот показатель составил 5,3%, в месячном — 0,6%.

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