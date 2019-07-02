Москва, , 06:55 — REGNUM

Подведомственная Минспорта РФ организация «Арена-2018», выступавшая заказчиком спортивных строек в десяти городах России при подготовке Кубка Конфедераций 2017 и чемпионата мира по футболу FIFA 2018, снизила сумму исковых требований к компании депутата Госсовета Татарии, выступавшей на ряде объектов подрядчиком. Сумма снижена с 9,9 млрд до 5,309 млрд рублей. Она фигурирует в иске как неосновательное обогащение. Слушания по иску неоднократно откладывались и в этот раз перенесены на 27 сентября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ООО «ПСО Казань», принадлежащее депутату Госсовета Татарии Равилю Зиганшину, является одним из крупнейших подрядчиков Поволжья. Оно отметилось на стройках Универсиады-2013 в Казани, участвовало в возведении стадионов к чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Самаре и Саранске, выступает подрядчиком космодрома «Восточный» в Приамурье, стоимость контракта по которому составляет 38,7 млрд рублей. В 2018 году налоговая служба, предъявив претензии почти на 2 млрд рублей, обратилась с банкротным иском к ООО, но дело закончилось мировым соглашением. Не удалась аналогичная попытка и «лопнувшего» два года назад республиканского «Татфондбанка».

Реализация проектов подрядчиком также не обошлась без претензий. Весной 2018 года Минспорта РФ пыталось взыскать с ПСО неустойку за несоблюдение сроков при возведении стадиона в Самаре. Иск предъявлялся на сумму свыше 609 млн рублей, но позднее его снизили до 572 млн рублей, а суд присудил лишь выплату 1,03 млн рублей.

В январе 2019 года иск на крупную сумму подала подведомственная Минспорта РФ АНО «Арена-2018», что была заказчиком возведения временных спортпостроек в Самаре, Саранске, Волгограде, Екатеринбурге, Москве, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Изначально было выдвинуто требование на 9 908 302 238 рублей 13 копеек. В начале марта 2019 года иск приняли к производству, а в начале апреля назначили дату судебного заседания. В назначенный день — 27 июня 2019 года — заседание не состоялось, так как ранее запрошенные у истца документы в суд так и не поступили, но стало известно, что претензии по сумме уменьшились.

«Истец направил в судебное заседание представителя, который заявил об уменьшении размера исковых требований до 5 309 369 434 руб. 64 коп. — неосновательного обогащения», — уточняется в определении суда.

Также истец предложил перенести слушания на сентябрь, так как намерен «произвести процедуру сдачи-приемки работ по спорным договорам, сверить расчёты с ответчиком и уточнить исковые требования».

Ответчик не направил представителя в судебное заседание, но представил отзыв на иск, в котором его не признал полностью.