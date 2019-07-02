Курган, , 06:50 — REGNUM

В Курганской области на грантовую поддержку фермерских хозяйств выделено 170,2 млн рублей. Это на 40% больше, чем в 2018 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента агропромышленного комплекса.

На гранты начинающим фермерам выделено из бюджета 58 млн рублей, на развитие семейных животноводческих ферм — 60 млн рублей. Кроме того, в рамках регионального проекта Курганской области «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» предусмотрено на особую грантовую поддержку фермеров «Агростартап» 52,2 млн рублей.

На данный момент проведены конкурсные отборы грантополучателей. По семейным животноводческим фермам определены 5 победителей, по начинающим фермерам — 20.

Как поясняют в департаменте, в регионе будет делаться ставка на то, чтобы каждый занимался своим делом: фермеры производили продукцию, создавая сырьевую базу, а кооперативы закупали и перерабатывали сырьё.

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