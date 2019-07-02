Арзамас, Нижегородская область, , 06:32 — REGNUM

Арбитражный суд Нижегородской области прекратил производство по иску ООО «Рикор Энерго», арендующего одну из муниципальных котельных Арзамаса. Компания требовала взыскать с единой теплоснабжающей организации Арзамаса — муниципального унитарного теплоэнергетического производственного предприятия (МУ ТЭПП), уже имеющего многомиллионные долги, свыше 25,7 млн рублей. Компания отказалась от претензий, но решение может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, МУ ТЭПП уже несколько лет имеет крупную финансовую задолженность перед различными компаниями, из которых 137 млн рублей — долг за газ перед АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород». Муниципальная компания — поставщик тепла Арзамаса, на обслуживании которого находятся восемь котельных, и к ним подключены практически все жилые дома города.

Для кардинального решения проблем предприятия осенью 2019 года его планировалось передать в концессию, но концессионер не готов принимать имущество с долгами. Для того, чтобы погасить часть многолетних долгов МУ ТЭПП в июне 2019 года из резервного фонда правительства области выделено 200 млн рублей субсидии. Их направят на закрытие 60% долга котельной, что арендует ООО «Рикор Энерго». Тогда же была достигнута договорённость с поставщиком газа о снятии вопроса по ограничению горячего водоснабжения в 10-м микрорайоне, что обслуживает данная котельная. Частично был погашен долг и перед Арзамасским машиностроительным заводом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине апреля 2019 года ООО «Рикор Энерго» обратилось в суд с иском о взыскании с МУ ТЭПП 25 723 012,4 рубля. Речь шла «о взыскании 20 533 548 руб. 48 коп. задолженности по договору №10/10−18 от 25.12.2017 года, 5 189 463 руб. 92 коп. задолженности за услуги, оказанные по договору горячего водоснабжения №10/20−18 от 25.12.2017 года, а также судебных расходах».

В конце июня, после объявления о господдержке, истец отказался от притязаний.

«До принятия по настоящему спору судебного акта по существу от истца в материалы дела поступило письменное ходатайство об отказе от исковых требований в полном объеме», — уточняется в определении суда.