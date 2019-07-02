Волгоград, , 06:25 — REGNUM

Специалисты «Волгограднефтемаша» завершили отгрузку оборудования для установки гидроочистки дистиллятов в адрес крупного нефтеперерабатывающего завода России, сообщила пресс-служба предприятия.

Партия включает в себя три аппарата: отпариватель продукта, холодный сепаратор низкого давления и отстойник сырьевой дизельной фракции. Самым большим является отпариватель продукта — вертикальный цилиндрический аппарат колонного типа с внутренним диаметром верхней части 3500 мм, нижней — 4500 мм и коническим переходом — 3500/4500 мм. Его высота составляет 39 метров, а масса 113 тонн. Внутри него смонтированы съемные внутренние устройства. Отпариватель продукта предназначен для удаления основной части сероводорода и легких углеводородов.

В свою очередь на Омском нефтеперерабатывающем заводе «Газпром нефти» сообщили о завершении монтажа ключевого оборудования установки каталитического риформинга — промышленного процесса переработки бензиновых и лигроиновых фракций нефти с целью получения компонентов высокооктановых бензинов. Оборудование на предприятие поставил «Волгограднефтемаш».

Модернизация действующей установки позволит в 1,5 раза увеличить производство компонентов высокооктанового бензина. Инвестиции в проект составляют 9,7 млрд рублей, работы ведутся в рамках программы развития Омского НПЗ, которую с 2008 года продолжает компания «Газпром нефть».

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