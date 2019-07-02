Кемерово, , 06:16 — REGNUM

В Кемеровской области насчитывается 353 недостроя. Об этом сегодня, 2 июля, сообщили в пресс-службе Счётной палаты России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Долгострой (cc) Schekinov Alexey Victorovich

Объём вложений в эти объекты к началу 2019 года составил 11,090 млрд рублей. По 21 объекту строительство приостановлено или законсервировано более чем на полгода. Объём вложений в них составил — 964 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в России насчитывается 62,6 тыс. объектов незавершенного строительства. На них из бюджета было выделено 4,048 трлн рублей. В счётной палате РФ отметили, что президенту будет направлено обращение с предложением по решению проблемы.

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