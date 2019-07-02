Новосибирск, , 06:13 — REGNUM

Новосибирский завод искусственного волокна подписал ряд соглашений с образовательными организациями, которые позволят осуществлять подготовку рабочих в интересах предприятия. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Техмаш».

В частности, работу на предприятии смогут получить выпускники Новосибирского химико-технологического колледжа им. Д. И. Менделеева — контролеры качества, лаборанты, литейщики пластмасс и другие.

«Бытует мнение, что выпускники средних профессиональных образовательных учреждений не востребованы, их работа низкооплачиваемая и отсутствует карьерный рост. Это заблуждение. Необходимо исправлять ситуацию и доводить информацию до школьников, студентов колледжей», — пояснила советник генерального директора АО «НЗИВ» Татьяна Куропаткина.

Отмечается, что специалисты предприятия смогут принимать участие в учебном процессе: проводить лекции и семинары, участвовать в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях. Помимо этого, студенты колледжа смогут пройти на предприятии производственную или преддипломную практику с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Завод также подписал соглашения с Новосибирским промышленным-энергетическим колледжем, Инженерным химико-технологическим университетом Казанского национального исследовательского технологического университета. В планах подписание соглашения с Новосибирским техническим колледжем им. А.И. Покрышкина, Новосибирским государственным техническим университетом.

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