Казань, , 06:12 — REGNUM

У жителей столицы Татарии появилась новая строка в квитанции за услуги ЖКХ — обслуживание систем вентиляции и дымоудаления. Она введена с 1 июля 2019 года, власти обосновали её появление тем, что участились случаи отравления угарным газом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Плата за коммунальные услуги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Рассчитывать услугу «содержание систем вентиляции и дымоудаления», которая ранее оплачивалась из строки «текущий ремонт», будут исходя из площади жилого помещения — по 30 и 55 копеек, соответственно. Замглавы исполкома Искандер Гиниятуллин на совещании 1 июля 2019 года отметил, что отдельная строка позволит «собственникам помещений контролировать эти работы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани в начале февраля 2019 года четыре человек отравились угарным газом и были госпитализированы. Среди пострадавших — один ребёнок. В апреле текущего года в казанском посёлке Малые Клики также от отравления угарным газом пострадала многодетная семья с четырьмя детьми в возрасте от пять до 14 лет, проживавшая в частном доме.

Напомним, с 1 июля 2019 года стоимость коммунальных услуг в Казани подорожала на 2,8%, составив 77,78 рубля с одного «квадрата».

По итогам первого квартала 2019 года, по данным Татарстанстата, в республике субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получали 7,7% семей региона — 106,4 тысячи. Объём начисленной субсидии составил 440,4 млн рублей при среднем размере на семью 1379,9 рубля в месяц. Также 771,3 тыс. жителей региона пользовались льготами по оплате жилья и коммунальных услуг, размер которых в денежном выражении составил 1539,8 млн рублей, или по 665,5 рубля на получателя.