Салехард, 2 июля 2019, 06:12 — REGNUM
На Ямале схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами в отдалённых посёлках утвердят до конца 2019 года. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на совещании по реализации нацпроекта «Экология» в Уральском федеральном округе, которое состоялось в Кургане 28 июня.
Кроме того, в рамках нацпроекта «Экология» на Ямале к 2024 году планируется ликвидировать 341 свалку: 101 на территории населённых пунктов и 240 на землях лесного фонда.
Пяти муниципальным образованиям — Лабытнанги, Ноябрьск, Салехард, Надымский и Пуровский районы — на ликвидацию 24 крупных свалок общей площадью более 38 га и объёмом отходов около 130 тысяч кубометров будут предоставлены субсидии из регионального бюджета.
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