Салехард, , 06:12 — REGNUM

На Ямале схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами в отдалённых посёлках утвердят до конца 2019 года. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на совещании по реализации нацпроекта «Экология» в Уральском федеральном округе, которое состоялось в Кургане 28 июня.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

«Самым острым у нас всегда был вопрос, связанный с отдаленными поселками. Либо мы сжигаем отходы, либо мы всё это дело накапливаем. С учётом нашей северной логистики раз в год, может даже по самым маленьким поселкам — раз в несколько лет, это всё будет вывозиться уже в крупные города, где, согласно требованиям природно-охранного законодательства, мусор будет сортироваться и уже в дальнейшем утилизироваться. Эти все решения мы в этом году примем и в рамках концессии начнем создавать необходимую инфраструктуру, чтобы показатели в нацпроекте выполнялись в срок», — пояснил ситуацию в отходами в регионе Артюхов.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Экология» на Ямале к 2024 году планируется ликвидировать 341 свалку: 101 на территории населённых пунктов и 240 на землях лесного фонда.

Пяти муниципальным образованиям — Лабытнанги, Ноябрьск, Салехард, Надымский и Пуровский районы — на ликвидацию 24 крупных свалок общей площадью более 38 га и объёмом отходов около 130 тысяч кубометров будут предоставлены субсидии из регионального бюджета.

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