Кузнецк, Пензенская область, , 05:28 — REGNUM

Первая очередь производства эластичного пенополиуретана — наполнителя для матрасов и мебели — запустил в Кузнецке Пензенской области заёмщик российского Фонда развития промышленности (ФРП). Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Общая стоимость проекта превысила 1,4 млрд рублей, из них 500 млн рублей предоставлены по линии ФРП на приобретение технологического оборудования. В текущем году предприятие планирует произвести около 10 тысяч тонн эластичного пенополиуретана. После выхода завода на полную мощность объемы выпуска продукции вырастут до 30 тысяч тонн.

До 30% готовой продукции будет экспортироваться в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Германию, Литву, Турцию, Финляндию и Эстонию. Отмечается, что в 2020 году на предприятии будет запущена вторая очередь — производство матрасов с мощностью в 600 тысяч изделий в год.

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