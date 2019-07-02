Казань, , 05:17 — REGNUM

В Татарии на начало января 2019 года Счётная палата России насчитала свыше 1,2 тыс. объектов незавершённого строительства разного целевого назначения, которые относятся к ведению региональных властей. На карте, размещённой на сайте ведомства, указывается число недостроенных объектов, в которые вложены бюджетные средства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Данные с карты Ons.ach.gov.ru

В республике недостроев оказалось 1 261, их целевое назначение не уточняется. Известно, что объём вложений в объекты составил 31 245 610,8 тыс. рублей. При этом по пяти объектам строительство или приостановлено, или законсервировано более чем на полгода. Объём вложений в них — 212 999,5 тыс. рублей.

В целом в Приволжском федеральном округе Счётная палата РФ обнаружила 12 023 подобных объекта на сумму 277 287 595,1 тыс. рублей, из которых 534 не строятся более полугода, хотя в них вложено 21 507 065,7 тыс. рублей. Но эти данные не полные, так как Пермский край и Мордовия сведений не предоставили.

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Напомним, всего в стране аудиторы насчитали 62,6 тыс. объектов незавершённого строительства, среди которых детсады, школы, коммунальная и транспортная инфраструктура. Из бюджетов разных уровней в них вложили более 4 трлн рублей. В ведении региональных властей находятся 58 тыс. недостроев на сумму 2,9 трлн рублей.

Антилидером по недострою в Счётной палате РФ назвали Московскую область, где 1 376 объектов на сумму 79 725 009,4 тыс. рублей, при этом 52 объекта простаивают более полугода и в них вложено свыше 1,793 млрд рублей. Второе место в антирейтинге ведомство отдало Ямало-Ненецкому округу, где в целом 1 391 недострой на сумму 70 208 809,6 тыс. рублей, а 193 объекта не строятся уже свыше полугода, в них вложили 20,087 млрд рублей. При этом, по данным с карты, в той же Тюменской области имеется 1 659 незавершённых объектов на сумму более 116 925 422,8 тыс. рублей.