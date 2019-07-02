Москва, , 04:58 — REGNUM

Рейсы «Аэрофлота» SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля по маршруту Москва — Прага — Москва отменены, сообщили в пресс-службе компании.

Это связано с решением властей Чехии аннулировать разрешение на выполнение рейсов. Тех, кто купил билет на указанные рейсы, «Аэрофлот» будет перевозить на рейсах SU2012/2013 и SU2024/2025 или передаст их на рейсы других перевозчиков.

Компания также предлагает оформить возврат билетов без сборов или оформить изменение маршрута на альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение маршрута тем, кто должен был лететь рейсами с бронированием между Москвой и Прагой за 2 июля, в том числе рейсом SU2017 за 3 июля.

При этом рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 будут выполнены.

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