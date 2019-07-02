Москва, , 01:58 — REGNUM

В стране на сегодняшний день насчитывается 62,6 тыс. объектов незавершенного строительства, сообщили 2 июля в пресс-службе Счётной палаты России.

Долгострой (cc) Schekinov Alexey Victorovich

Отмечается, что в эти объекты к началу текущего года из бюджета было направлено 4,048 трлн руб. В частности, на строительство более чем четырёх тысяч объектов было выделено 260 млрд руб. — это госстройки, которые на тот момент были приостановлены более чем на полгода или законсервированы.

Счётная палата выявила 58 тысячи незаконченных строек, которые относятся к ведению региональных властей. На них затрачено 2,9 трлн руб. Больше всего недостроенных объектов в Подмосковье (79,73 млрд руб.) и в Ямало-Ненецком автономном округе (70,2 млрд руб.).

Сейчас количество вложенных в неоконченные стройки федеральных органов власти бюджетных денег составляет 1,157 трлн руб. При этом на основная часть объектов имеет отношение к Федеральному агентству воздушного транспорта (более 103,5 млрд руб.) и к Минкультуры РФ (51,8 млрд руб.).

В ведомстве отметили, что президенту РФ будет направлено обращение с предложением по решению проблемы.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы новые сроки ввода в эксплуатацию на Ямале уникального долгостроя