Москва, , 01:21 — REGNUM

Введение новых правил реализации молочной продукции — это «мера в правильном направлении», заявил Пётр Шелищ, председатель Союза потребителей России в интервью RT.

Комментируя постановление правительства РФ о новых правилах реализации молочной продукции, Шелищ отметил, что теперь «будем смотреть», «насколько честно будут вести себя производители, создавая свои продукты и обозначая в маркировке, из чего они их создали».

Напомним, в России с 1 июля начали действовать новые правила продажи молочных продуктов. В частности, теперь в торговых точках размещение молочных продуктов должно быть таким, чтобы их можно было визуально отделить их от других пищевых продуктов.

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