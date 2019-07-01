Лондон, , 22:14 — REGNUM

Нефть Brent восстанавливается после падения до $64 за баррель, 1 июля передает агентство Reuters.

К настоящему моменту сентябрьский фьючерс Brent вырос в цене на 38 центов (0,59%), до $65,12 за баррель. Ранее «мировой эталон» снижался до $64,22, при этом в первой половине торгов Brent поднялась до $66,74 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI в настоящий момент выросли на 72 цента (1,23%), до $59,19 за баррель. Минимальным значением сессии для марки стали $58,34 за баррель, максимальным — $60,27 за баррель.

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