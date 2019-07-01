Ташкент, , 22:12 — REGNUM

В Узбекистане имеется более 2 тысяч месторождений с запасами 73 видов полезных ископаемых, из них 437 депозитов остаются неосвоенными, говорилось в ходе совещания по вопросам дальнейшего развития сферы геологии, расширения масштаба работ по геологоразведке и добыче полезных ископаемых.

На совещании председательствовал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Темпы изучения новых перспективных месторождений неудовлетворительны. Изношено 70 процентов привлекаемой к разведочной работе техники», говорилось на совещании.

Президент отметил слабый уровень работы по привлечению инвестиций в отрасль и переработке сырья, «в настоящее время лишь на 14 из 111 перспективных месторождений реализуются 6 проектов с участием прямых иностранных инвестиций на 39 миллионов долларов».

Мирзиёев поручил разработать программу геологоразведочных работ абсолютно нового формата сроком на 2020−2021 годы, обновить материально-техническую базу отрасли.

Перед Министерством инвестиций и внешней торговли, Государственным комитетом по геологии поставлена задача сформировать портфель новых инвестиционных проектов и разместить информацию о них на ведомственных веб-сайтах, проводить работу по привлечению потенциальных инвесторов через организацию бизнес-мероприятий и роуд-шоу за рубежом.

Президентом даны поручения по привлечению инвестиций для освоения месторождений вольфрама, графита и других востребованных видов полезных ископаемых, реализации не менее 20 проектов в этом направлении