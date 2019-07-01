Вашингтон, , 22:02 — REGNUM

Вчера, 30 июня, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что диалог с Китаем о сдерживании торговой войны, которая угрожает обеим странам, снова «свернул в хорошее русло». Эти комментарии прозвучали после беседы американского лидера с его китайским коллегой Си Цзиньпином, сообщает испанское издание La Vanguardia.

Среди последствий налаживания отношений — анонсированное президентом США разрешение предприятиям его страны продавать свою продукцию китайскому производителю Huawei. Двусторонняя встреча, на которой обсуждался этот вопрос, состоялась в рамках саммита G20 в японском городе Осака.

«У нас была хорошая встреча с председателем Си, я сказал бы, что превосходная», — отметил Трамп. Он добавил, что переговоры опять протекают в хорошем русле, и американским компаниям можно будет продавать свои товары китайскому технологическому гиганту. «Мы продаем Huawei огромное количество продукции. Я сказал, что это хорошо. Разумеется, это сложная тема», — отметил американский лидер.

Тем не менее он не захотел уточнить, подразумевает ли этот пересмотр отношений с китайским производителем то, что Huawei будет вычеркнут из «черного списка» министерства финансов США. В списке фигурируют предприятия, которым запрещено вести торговлю с американскими фирмами.

«Мы не говорили об этом. У нас будет встреча завтра или во вторник», — сказал Трамп, а когда его снова стали спрашивать, что он думает о шансах на исключение Huawei из списка, признался в нежелании говорить на эту тему. «Думаю, это неуместно. Мы оставили это на потом», — твердо сказал президент.

Между тем Huawei продолжает возглавлять процесс развития технологии 5G, что вызывает беспокойство у США, отмечает La Vanguardia. Американцы опасаются, что Китай воспользуется новой технологией для шпионажа.

Согласно информации официального новостного агентства Китая Xinhua, переговоры, которые были резко прерваны в мае, возобновились, и Вашингтон опять прибег к угрозе обложить новыми пошлинами импортируемые из КНР товары, что нанесло бы ущерб ежегодным продажам в США более чем на 500 млрд долларов.

«Таким образом, два лидера повторили сценарий последнего саммита G20 в Аргентине в конце 2018 года. После этого они на несколько месяцев поумерили вражду, чтобы вернуться к полноценным переговорам, которые тем не менее зашли в тупик», — комментирует испанское издание.

СМИ обратило внимание, что перед тем, как встретиться с Си Цзиньпином, Трамп обменялся шутливыми высказываниями с российским президентом Владимиром Путиным, таким образом продолжая демонстрировать «понимающее отношение тем лидерам, которых критикуют за ситуацию с правами человека в их странах».

Написав почти обыденным тоном «твит» о возможности беспрецедентной встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи (которая в итоге осуществилась), Трамп пообщался с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, проигнорировав вопросы о связи последнего с убийством журналиста Джамаля Хашогги.