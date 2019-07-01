Пекин, , 21:44 — REGNUM

В Китайской Народной Республике термокружка, которая похожа на ставшую знаменитой термокружку президента России Владимира Путина, стала хитом продаж. Об этом сегодня, 1 июля, пишет ежедневная китайская газета Global Times.

Владимир Путин kremlin.ru

По данным издания, термокружка, которая очень похожа на термокружку, с которой российский лидер появился на ужине в честь лидеров стран «Большой двадцатки» в японской Осаке, стала хитом продаж на крупнейшей китайской площадке онлайн-торговли Taobao.

Более того, многие онлайн-магазины начали принимать предзаказы на белую термокружку с золотым гербом России. Реплику кружки Путина обещают доставить в течение двух недель.

Стоимость похожего на президентский термоса варьируется от 50 до 200 юаней. Это от 400 до 1,8 тысяч рублей. Большую популярность эти термокружки получили после большого репортажа в китайских СМИ о саммите «Большой двадцатки», где и было рассказано о том, что президент Путин появился на ужине со своей термокружкой, из которой пил чай.

Стоит отметить, что Путин очень популярен в Китае. Жители Поднебесной уважают Путина за любовь к спорту и игру на фортепиано.