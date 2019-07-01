Ульяновск, , 21:05 — REGNUM

В Ульяновской области за полгода план по вводу жилья, по предварительным итогам, будет перевыполнен. При этом ряд муниципальных образований ставит «под угрозу» выполнение индикативных показателей нацпроекта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Стройка Иван Шилов © ИА REGNUM

В регионе был обсуждён ход реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Одним из ключевых направлений является увеличение объёмов жилищного строительства. По данным регионального минстроя, план по вводу жилья за первое полугодие, по предварительным итогам, будет перевыполнен: объём жилья, введённого в эксплуатацию, составит 335,7 тыс. кв. метров, что на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

«Однако ряд муниципальных образований ставит под угрозу выполнение индикативных показателей нацпроекта. В некоторых районах зафиксировано отставание от плановых значений, а Ульяновск, Новоульяновск, Карсунский, Базарносызганский и Новоспасский районы до сих пор не подписали соглашения о реализации национального проекта. Губернатор Сергей Морозов поручил муниципалитетам в ближайшие дни решить этот вопрос. В противном случае перед депутатами будет поставлен вопрос об освобождении от занимаемой должности глав этих муниципальных образований в связи с отказом участвовать в реализации нацпроекта», — говорится в сообщении.

Особое внимание уделено вопросу переформатирования градостроительной деятельности и созданию комфортной городской среды. В регионе отмечают, что в муниципальных образованиях будут восстановлены органы архитектуры, служба главного архитектора и градсоветы.