Ульяновск, 1 июля 2019, 21:05 — REGNUM
В Ульяновской области за полгода план по вводу жилья, по предварительным итогам, будет перевыполнен. При этом ряд муниципальных образований ставит «под угрозу» выполнение индикативных показателей нацпроекта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.
В регионе был обсуждён ход реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Одним из ключевых направлений является увеличение объёмов жилищного строительства. По данным регионального минстроя, план по вводу жилья за первое полугодие, по предварительным итогам, будет перевыполнен: объём жилья, введённого в эксплуатацию, составит 335,7 тыс. кв. метров, что на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Особое внимание уделено вопросу переформатирования градостроительной деятельности и созданию комфортной городской среды. В регионе отмечают, что в муниципальных образованиях будут восстановлены органы архитектуры, служба главного архитектора и градсоветы.