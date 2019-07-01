1 июля 2019 | Время чтения 3 мин

Сергей Шестаков, , 21:02 — REGNUM

Министерство по развитию Дальнего Востока (с недавних пор курирующее еще и Арктику) фактически провалило поставленные перед ним задачи создать в этом стратегическом регионе России условия для прорывных достижений в экономике. Именно такой вывод можно сделать из недавней реакции спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко на выступление в сенате главы Минвостокразвития Александра Козлова.

А ТОР и ныне там Tramis.ru

«Вы год уже министр. Без обид, у нас товарищеский разговор, но такое ощущение, что Минвостокразвития выключили информационно. Вообще нет информации, что происходит на Дальнем Востоке и в Арктике, какие решения принимаются», — заявила Матвиенко, сравнив Минвостокразвития с хрущевским совнархозом, который только и умеет, что собирать заявки с регионов.

Действительно, что же происходит на Дальнем Востоке, вверенном Александру Козлову и его куратору в правительстве, вице-премьеру Юрию Трутневу?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно просто взглянуть на демографическую статистику последнего года. Только по официальным данным Росстата, население ДВФО в 2018 году сократилось почти на 35 тысяч человек, а фактически — в чём никто не сомневается — гораздо больше. Люди массово бегут с Дальнего Востока, и об этом прекрасно знает каждый житель крупных городов европейской части России. Достаточно просто обратить внимание на обилие непривычных номерных знаков автомобилей или пообщаться с соседями по новостройке.

Напомним, что главной задачей политики ускоренного развития Дальнего Востока в свое время провозглашалось именно остановить отток людей. Но Минвостокразвития существует уже семь лет, а с тех пор в ДВФО ни разу не был зафиксирован рост населения. В прошлом году ситуацию пришлось спасать, прирезав к Дальнему Востоку Бурятию и Забайкалье, но в этих регионах демографическая картина ничем не лучше, чем в Приморье или Хабаровском крае. Отсутствие работы и перспектив будущего, засилье криминала, произвол чиновников — от этого как бежали на «большую землю», так и бегут.

Самый показательный образец провала экономической политики на Дальнем Востоке — незавидная судьба большинства территорий опережающего развития (ТОРов), создававшихся под патронажем Юрия Трутнева. С самого начала статус ТОР раздавали широкой рукой — лишь бы показать, что потенциальные инвесторы таки проявляют интерес к Дальнему Востоку. Профанация обнаружилась очень быстро: уже в 2016 году из списка резидентов ТОРов пришлось вычеркивать ряд виртуальных проектов, причем их инициаторы не понесли никакой ответственности за то, что заявляли заведомо неисполнимые планы. Сам Юрий Трутнев еще в феврале прошлого года признавал, что не оправдавшие себя ТОРы — до 20% соответствующих площадок — надо закрывать. А могли ли быть иные результаты, если привилегии в ТОРах раздавались по принципу «кто первый добежал — тот и получил». Ничего иного непрозрачный механизм распределения льгот — он же, попросту говоря, коррупция — и не предполагает.

Но и в тех немногих ТОРах, которые всё же заработали, дела идут отнюдь не блестяще. В октябре прошлого года проверка Счетной палаты выявила серьезные нарушения в функционировании ТОРов, которые преподносились чиновниками Минвостокразвития как главный инструмент «прорыва». Как оказалось, не были утверждены 15 из 18 перспективных планов развития ТОРов, отсутствовала система оценки их эффективности, правительством РФ не были утверждены программы развития инвестиционной и предпринимательской деятельности регионов ДФО, разработка которых предусмотрена законом о ТОРах, и т.д. Скандалом обернулось и «развитие» ТОР «Большой Камень» в Приморье: проверка Счетной палаты установила, что средства, выделенные на нее, осваиваются чрезвычайно неэффективно. Где же, спрашивается, министр Козлов и вице-премьер Трутнев? С нетерпением ждем их очередных выступлений с победными реляциями на международных форумах, которые так любят эти чиновники.