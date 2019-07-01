Бишкек, , 20:13 — REGNUM

В январе — июне 2019 года в бюджет Киргизии поступило 38,2 млрд сомов (34,7 млрд рублей) налогов. Об этом заявил председатель государственной налоговой службы Тенизбек Абжапаров, выступая на мероприятии, посвященном 29-летию образования налогового ведомства.

По словам чиновника, это на 723 млн сомов (656,8 млн рублей) или почти на 19,3% больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года

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Также Абжапаров отметил, что в настоящее время налоговую отчетность в электронном виде сдают более 130 тысяч налогоплательщиков. А уже с 1 июля текущего года в республике запускается пилотный проект по выдаче электронных счетов-фактур налога на добавленную стоимость.

При этом глава ГНС подчеркнул, что это демонстрирует положительную работу по расширению электронных услуг, оказываемых налогоплательщикам в рамках реализации госпрограмм, заложенных в разработанную правительством Киргизии «Стратегию развития на 2019 — 2021 годы».

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