Киров, , 20:12 — REGNUM

При подготовке проекта перепрофилирования объекта уничтожения химоружия (УХО) в посёлке Мирный в комплекс переработки отходов I и II класса опасности планируется создать научно-экспертный совет. Об этом договорились власти Кировской области с представителя компании — застройщика «РосРАО», сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Участники совета смогут внеси предложения ещё на этапе разработки проекта. Также в подготовке проекта примут участие общественники.

«Процесс находится на начальной стадии, еще не разработан проект перепрофилирования, не определены вещества, которые будут утилизироваться, не определены технологии. Но уже идет активное обсуждение предстоящей работы, в том числе и с привлечением общественности», — отметил губернатор Игорь Васильев.

Также губернатор заверил, что общественные обсуждения проекта пройдут как минимум трижды: в период подготовки технического задания, разработки материала оценки воздействия на окружающую среду и после подготовки проектной документации.

В свою очередь в «РосРАО» заявили, что новый комплекс будет перерабатывать отходы, которые создают региональные предприятия, в том числе, отходы химического и нефтехимического производства, батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы, отходы электрического кабеля, люминесцентные лампы, термометры, отработанные растворы кислот, щелочей.

«Мощности производственно-технического комплекса не предназначены для обращения с радиоактивными отходами, соответственно они там перерабатываться не будут», — сказал начальник управления по коммуникациям «РосРАО» Денис Плещенко.

Напомним, 30 июня в Кирове состоялся митинг против перепрофилирования объекта УХО в Мирном в комплекс переработки отходов «Марадыковский». В протестной акции приняли участие около 2 тыс. человек. По итогам митинга была принята резолюция с требованием отменить перепрофилирование объекта УХО, принять закон, запрещающий ввоз радиоактивных отходов и отходов I и II классов опасности на территорию Кировской области для их обезвреживания, переработки, утилизации и захоронения, обеспечить определение альтернативного места расположения комплекса, перепрофилировать комплекс «Марадыковский» в фармпроизводство, как и планировалось в 2017 году, либо закрыть объект.

Аналогичные требования содержатся в петиции, которая опубликована местными активистами, называющими проект «полигоном смерти», подписи под которой к настоящему моменту поставили 53,8 тыс. человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, жители Удмуртии, где в городе Камбарка также планируется строительство комплекса на базе объекта УХО, митинговали неделей ранее. На акцию приехали не только жители городов региона — Ижевска, Воткинска и Сарапула, но и жители Нижнекамска (Татария), Нефтекамска (Башкирия) и Чайковского (Пермский край).

В текущем году комплекс «Марадыковский» начнут проектировать, общественные обсуждения запланированы на 2020 год.

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