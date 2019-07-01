Душанбе, , 19:33 — REGNUM

За январь-май 2019 года в северном регионе Таджикистана — Согдийской области — было произведено 48% промышленной продукции от общего республиканского объема промышленного производства страны за указанный период. Об этом сегодня, 1 июля, сообщила «Авеста» со ссылкой на источник в профильных ведомствах страны.

По информации источника, на втором месте находится Хатлонская область — 30,5%, далее следует столица Таджикистана Душанбе — 11%, районы республиканского подчинения (РРП) — 9,6% и ГБАО — 0,7%.

Интересно, что в настоящее время Согдийская область также является лидером среди регионов страны по количеству промышленных предприятий. Их число составляет 638 предприятий или 30,1% от общего количества в стране.

Для сравнения, этот показатель в Хатлонской области — 571 или 26,9%, Душанбе — 469 (22,2%), РРП — 395 (18,7%) и ГБАО 44 (2,1%) предприятий.

Напомним, что за период январь-май 2019 года, по данным, представленным министерством промышленности и новых технологий Таджикистана, сумма выпускаемой промышленной продукции составила более 9,7 млрд сомони или свыше 1 млрд долларов.