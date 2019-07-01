Москва, , 19:26 — REGNUM

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев пригрозил нефтяным компаниям наказанием в случае, если они начнут завышать цены на моторное топливо. Соответствующее заявление Медведев сделал сегодня, 1 июля, на совещании с вице-премьерами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 1 июля на российском топливном рынке действовало соглашение между Федеральной антимонопольной службой, министерством энергетики и крупнейшими поставщиками нефтепродуктов по стабилизации цен на моторное топливо. Однако на второе полугодие 2019 года стороны решили его не продлевать.

Медведев подчеркнул, что соглашение было временной мерой, а контролировать ситуацию на топливном рынке должны рыночные механизмы, в частности, уже работающий возвратный акциз на переработанную нефть и частичная компенсация разницы между экспортными и внутренними ценами.

«Сама по себе договоренность позволила избежать необоснованного повышения цен, но, конечно, всех волнует вопрос, что будет с ценами на бензин, на дизельное топливо дальше. Тем более, что лето — это период традиционно высокого спроса», — сказал Медведев.

Глава правительства отметил, что необходимо сделать более прозрачной систему биржевых торгов нефтепродуктами. Переходный период после завершения действия соглашения по мнению Медведева, должен пройти спокойно.

При этом Медведев подчеркнул, что в случае, если нефтяники начнут необосновано задирать цены на моторное топливо, власти будут вынуждены пойти на непопулярные меры, в частности — на введение заградительных пошлин.

«Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится», — недвусмысленно сказал Медведев.

Вице-премьер России Дмитрий Козак, который курирует топливно-энергетический комплекс, заявил, что пока нет причин задумываться о введении каких-либо заградительных пошлин. На данный момент ситуация на топливном рынке, по мнению Козака, стабильная.