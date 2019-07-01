Пекин, , 19:17 — REGNUM

На 6,5 млрд долларов или 0,3% по сравнению с концом 2018 года увеличился по состоянию на конец марта 2019 года непогашенный внешний долг Китая, сообщает 1 июля Синьхуа со ссылкой на Государственное управление валютного контроля КНР.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Агентство подчеркивает, что увеличение долга, тем не менее, сопровождается замедлением темпов его роста, что связывается с процессом оптимизации валютной структуры страны. Кроме того, наблюдается быстрый рост спроса на китайские облигации среди иностранных инвесторов.

Сообщается, что более 22,5% общего объема непогашенных внешних долгов КНР составляет остаток долговых ценных бумаг, который в первом квартале текущего 2019 года увеличился более, чем на 4% по сравнению с концом прошлого 2018 года.