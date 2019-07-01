Лондон, , 19:13 — REGNUM

Мировые цены на нефть откатились — марка Brent установилась $65 за баррель, WTI находится чуть ниже $59 за баррель, 1 июля передает агентство Reuters.

К настоящему моменту сентябрьский фьючерс на Brent вырос в цене на 26 центов (0,40%), до $65,00 за баррель. Максимумом торгов для марки стали $66,74 за баррель.

Августовский фьючерс на WTI подорожал на 40 центов (0,68%), до $58,87 за баррель. Ранее в ходе торгов марка превысила отметку $60 за баррель.

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